Україна і США на порозі нового етапу відносин

09:32 17 грудня Київ, Україна

В рамках другого дня міжнародної конференції, віцепрем'єр-міністр з питань євроінтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що Україна готова до нового етапу співпраці з США

Про це повідомляє урядовий портал 16 грудня.

"Важко переоцінити двопартійну підтримку США за останні шість років в реформуванні України і захисті від зовнішньої агресії. Військова допомога і санкційний тиск на Росію, зокрема, протидія Північному потоку-2, допомагають нам і далі в цій боротьбі. Україна готова бути одним з ключових союзників в регіоні для США. Ми сподіваємося на систематичне партнерство", - сказала Стефанишина на міжнародній конференції "Україна у Вашингтоні і за його межами ".

Вона зазначила, що Україна як партнер НАТО з розширеними можливостями прагне поглибити співпрацю з Альянсом для матеріалізації декларації Бухарестського саміту 2008 року: "Ми розраховуємо на підтримку США в тому, щоб Україна нарешті стала членом НАТО: для України дуже важливим став би чіткий сигнал, що Альянс готовий рухатися з Україною разом в напрямку майбутнього членства. Це значно прискорило б внутрішні трансформації в нашій країні, без цього сигналу ми залишаємося в загрозливому вакуумі безпеки, а це - як запрошення Росії до ще більшої агресії".

Також Стефанишина підкреслила, що Чорне море - це ключова сфера поглиблення співпраці з НАТО, а лідерство Сполучених Штатів є ключовим для того, щоб регіон Чорного моря став стратегічним для трансатлантичної безпеки і стабільності в регіоні, яка поки зруйнована через агресію Росії.



Віцепрем'єр-міністр додала, що Україна для майбутнього членства в НАТО вже значною мірою модернізувала свої Збройні сили і наблизила їх до стандартів Альянсу.

"Ми сподіваємося, що США примножать і продовжать свої зусилля в процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Також важко переоцінити роль, яку Сполучені Штати могли б зіграти в просуванні "Кримської платформи" - переговорного майданчика для деокупації Криму", - сказала вона.

Крім того, Стефанишина назвала серед пріоритетів українсько-американського співробітництва в сфері безпеки спільні військові навчання, реформування українського сектору безпеки і оборони за стандартами і принципами НАТО, американські інвестиції у військово-промисловий комплекс України, загальне оборонне виробництво, а також превентивну протидію гібридним загрозам від Росії шляхом більшої співпраці в області кібербезпеки і протидії дезінформації.