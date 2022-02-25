Україна і Словаччина готові до підписання угоди по аеропорту Ужгород - Шмигаль

28 травня пройшов спільний брифінг прем'єр-міністрів України і Словаччини, який транслювався в YouTube Кабміну. Під час бесіди з главою уряду Словаччини Едуардом Хегером прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом сторони підпишуть протоколи для відновлення повноцінної роботи аеропорту Ужгород в Закарпатській області.

"Ми домовилися максимально використовувати наш транзитний потенціал. Наші країни завершили процедури щодо набуття чинності угоди по аеропорту Ужгород. Сподіваюся, що найближчими днями будуть підписані імплементаційні протоколи за цією угодою, що дасть можливість відновити повну роботу аеропорту Ужгород", - заявив Шмигаль.

За словами Хегера, договір про використання повітряного простору Словаччини набуде чинності через кілька днів.

Особливістю аеропорту є те, що для зльоту і посадки літаків доводиться залітати в повітряний простір Словаччини. Підписана угода визначає умови використання цієї частини повітряного простору.