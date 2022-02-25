Україна і Словаччина готові до підписання угоди по аеропорту Ужгород - Шмигаль

28 травня пройшов спільний брифінг прем'єр-міністрів України і Словаччини, який транслювався в YouTube Кабміну. Під час бесіди з главою уряду Словаччини Едуардом Хегером прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом сторони підпишуть протоколи для відновлення повноцінної роботи аеропорту Ужгород в Закарпатській області.
За словами Хегера, договір про використання повітряного простору Словаччини набуде чинності через кілька днів.
Особливістю аеропорту є те, що для зльоту і посадки літаків доводиться залітати в повітряний простір Словаччини. Підписана угода визначає умови використання цієї частини повітряного простору.
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