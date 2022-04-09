Україна і Казахстан зміцнюють торгово-економічне співробітництво

17:54 12 листопада Київ, Україна

Між міністерствами України і Казахстану підписаний Меморандум , спрямований на зміцнення торгово-економічного співробітництва. Сьогодні, 12 листопада, в столиці Казахстану міністр інфраструктури України Владислав Криклій та віцеміністр індустрії і інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан Берік Камалієв підписали Меморандум про співпрацю в сфері створення інноваційних технологій та інформаційних систем про порядок обміну дозволами на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень.

"Зміцнюємо торгово-економічне співробітництво між Україною і Казахстаном. Тільки разом з моїм колегою - віцеміністром індустрії та інфраструктурного розвитку Беріком Камалієвим уклали Меморандум про співпрацю в сфері обміну дозволами на міжнародні автоперевезення", - повідомляє міністр інфраструктури України.

Також Криклій повідомляє, що сторони хочуть поглибити співпрацю для швидкого і безперешкодного руху вантажів між країнами. Повідомляється, що планується введення цифрових дозволів на автоперевезення.



Меморандум передбачає спільну роботу, яка спростить процедуру обміну дозволами на здійснення міжнародних автомобільних перевезень. Згідно з документом передбачається переведення паперових бланків і дозволів в електронну форму. Сторони домовилися обмінюватися досвідом і даними для взаємної вигоди обох країн.



Відзначається, що документ набуває чинності з дати його підписання.

У Мінінфраструктури повідомляють, що перехід на цифровий формат буде сприяти розвитку транспортної галузі, економіці та товарообігу як в Україні, так і в Казахстані.