Україна і її союзники бойкотували PR-акцію РФ в Радбезі ООН - Кулеба

12:21 02 грудня Київ, Україна

Російські ЗМІ анонсували ініціативу Кремля зібрати "зустріч щодо України за участю ЛНР і ДНР" (заборонені в Україні терористичні організації).





Прессекретар постпредства РФ при



Кулеба каже, що це засідання бойкотує не тільки Україна, але і США, Британія, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія, - тобто всі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні в Радбез. Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна разом з партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО.Прессекретар постпредства РФ при ООН Федір Стржижовський 1 грудня заявив, що "переговори" 2 грудня о 17:00 за київським часом за участю маріонеток РФ на Донбасі проведуть за формулою *Арріа.Кулеба каже, що це засідання бойкотує не тільки Україна, але і США, Британія, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія, - тобто всі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні в Радбез.

"Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках ТКГ. Завдяки принциповій позиції наших партнерів в РБ ООН, російську PR-акцію навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН", - підкреслив міністр.

Глава МЗС зазначив - такі спільні дії України та союзників є "чіткою відповіддю на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками і форматами для поширення своєї пропаганди".



Кулеба подякував партнерам, зокрема, учасникам нормандського формату Німеччині і Франції, "за міцну солідарну позицію в підтримку України".



*Формула Арріа:



Неформальні зустрічі за такою формулою запропонував в березні 1992-го тодішній голова СБ ООН Дієго Арріа з Венесуели. Ці засідання не передбачені документами ООН. Зустріч (з ініціативи одного або кількох членів РБ) дозволяє проводити в приватному порядку обмін думками з участю осіб, яких, на думку тих чи інших членів РБ, було б корисно заслухати. Ініціатор засідання виступає як його голова, а сама зустріч проводиться в одному із залів засідань, а не в залі РБ. При цьому співробітники секретаріату РБ в них не беруть участь. Про проведення засідання не оголошується в щоденному журналі ООН.