Україна готова вже в цьому році отримати план дій щодо членства НАТО

12:18 03 квітень Київ, Україна

Вчора в своєму інтерв'ю ТСН віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина сказала, що в цей час Україна як ніколи готова до того, щоб отримати план дій щодо членства (ПДЧ) НАТО, і по праву очікує відповідного рішення від Альянсу найближчим часом.

За її словами, декларація Бухарестського саміту 2008 року чітко визначає, що Україна і Грузія стануть членами НАТО.

"Думаю, час нарешті виконати умови декларації Бухарестського саміту і, як мінімум, дати інструкції відповідним міністрам почати підготовку до надання Україні ПДЧ НАТО", - зазначила вона.

Стефанишина вважає, що Україна точно буде в порядку денному наступного саміту НАТО, але говорити про конкретне вирішення щодо неї поки занадто рано.

За її словами, Київ влаштує, якщо на саміті буде поставлена задача міністрам, як це передбачено декларацією Бухарестського саміту, почати роботу над ПДЧ для України.

Нагадаємо, Байден висловив свою підтримку прогресу України в питанні отримання членства в НАТО.

Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що зараз настав час, коли Україна повинна щодня вимагати вступу в НАТО.