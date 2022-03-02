Україна готова до використання швидких тестів на антиген COVID-19

У світі вже з'явилися швидкі тести на антиген COVID-19, як тільки вони з'являться в Україні, вони будуть відразу ж розподілені між лікарнями, щоб збільшити загальну кількість тестувань. Про це на брифінгу у четвер, 8 жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він зазначив, що як тільки швидкі тести з'являться в Україні, вони відразу ж будуть розподілені між лікарнями, щоб збільшити загальну кількість тестувань.
"За минулу добу було здійснено 57 331 тестування. З них 34 295 досліджень методом ПЛР, а також 23 036 досліджень методом ІФА. Ви бачите, що ми збільшуємо кількість тестувань. Вчора було 32 тис., сьогодні вже 34 тис. методом ПЛР. Ми і далі будемо збільшувати ці тестування", - зазначив міністр.
Він повідомив, що за останні пів року кількість тестів збільшилася в рази. Так, наприклад, на початку квітня за добу робилося близько 200 тестів методом ПЛР. Також збільшилася кількість лікарняних ліжок - з 12 тисяч до 37 тисяч на цей момент.
"У нас зараз багато політиків перед виборами обов'язково набирають бали користуючись з COVID-19. Піаряться, розповідають, фантазують, скільки б вони робили тестів, як можна зробити мільйон тестів на добу. Повірте мені, якби у нас була хоч одна можливість відразу за один день зробити хоча б 100 тисяч тестів, то ми б це робили", - підсумував Максим Степанов.
Він зазначив, що як тільки швидкі тести з'являться в Україні, вони відразу ж будуть розподілені між лікарнями, щоб збільшити загальну кількість тестувань.
"За минулу добу було здійснено 57 331 тестування. З них 34 295 досліджень методом ПЛР, а також 23 036 досліджень методом ІФА. Ви бачите, що ми збільшуємо кількість тестувань. Вчора було 32 тис., сьогодні вже 34 тис. методом ПЛР. Ми і далі будемо збільшувати ці тестування", - зазначив міністр.
Він повідомив, що за останні пів року кількість тестів збільшилася в рази. Так, наприклад, на початку квітня за добу робилося близько 200 тестів методом ПЛР. Також збільшилася кількість лікарняних ліжок - з 12 тисяч до 37 тисяч на цей момент.
"У нас зараз багато політиків перед виборами обов'язково набирають бали користуючись з COVID-19. Піаряться, розповідають, фантазують, скільки б вони робили тестів, як можна зробити мільйон тестів на добу. Повірте мені, якби у нас була хоч одна можливість відразу за один день зробити хоча б 100 тисяч тестів, то ми б це робили", - підсумував Максим Степанов.
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