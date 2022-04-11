Україна домовляється про закупівлю вакцини від коронавірусу з компанією Pfizer

11:33 14 листопада Київ, Україна

Весь світ охопила лихоманка пошуку вакцини від вірусу COVID-19. Не так просто знайти надійного виробника і закупити якісну продукцію. Сьогодні Україна веде переговори з американською компанією Pfizer. Відрадно, що незабаром може бути підписано угоду про постачання вакцини цієї компанії. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі шоу Свобода слова Савіка Шустера.

Він зазначив, що МОЗ також контактує з усіма виробниками вакцини, які проходять завершальний етап клінічних досліджень.

"Крім ініціативи COVAX, до якої ми вже приєднані, ми ведемо переговори і вже фактично на стадії підписання договорів з Pfizer, з іншою американською компанією Moderna, компанією Sinovac, компанією Сінофарм", - розповів Степанов.

Раніше в компанії Pfizer заявляли, що їх COVID-вакцина показала більш ніж 90% ефективності.

При цьому повідомлялося, що вихід на ринок COVID-вакцини від BioNTech і Pfizer відкладається з технічних причин.

Незважаючи на це, на вакцину Pfizer-BioNTech вже оформлено 600 млн замовлень.