Україна домовляється про закупівлю вакцини від коронавірусу з компанією Pfizer

Весь світ охопила лихоманка пошуку вакцини від вірусу COVID-19. Не так просто знайти надійного виробника і закупити якісну продукцію. Сьогодні Україна веде переговори з американською компанією Pfizer. Відрадно, що незабаром може бути підписано угоду про постачання вакцини цієї компанії. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі шоу Свобода слова Савіка Шустера.
Він зазначив, що МОЗ також контактує з усіма виробниками вакцини, які проходять завершальний етап клінічних досліджень.
Раніше в компанії Pfizer заявляли, що їх COVID-вакцина показала більш ніж 90% ефективності.
При цьому повідомлялося, що вихід на ринок COVID-вакцини від BioNTech і Pfizer відкладається з технічних причин.
Незважаючи на це, на вакцину Pfizer-BioNTech вже оформлено 600 млн замовлень.
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