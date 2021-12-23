Кримінальну справу за схемою "Роттердам +" призупинено прокуратурою

11:37 14 серпень Київ, Україна

Прокуратура заявила про відсутність у матеріалах справи "Роттердам +" доказ про розмір заподіяної шкоди.

Національне антикорупційне бюро змушене було визнати, що ні забезпечила доведення факту розміру збитку. В матеріалах справи немає жодного експертного висновку, який підтверджував би матеріальну шкоду.

Саме ті збитки в мільярди гривень для України, які нібито викликала формула за три роки, протягом яких діяла. А детективи досі чекають на висновки експертів щодо розрахунків.

Таку заяву НАБУ опублікувало в соцмережах. А ще, поки правоохоронці очікують відповідей від міжнародних організацій, прокуратура призупинила досудове розслідування. Однак адвокати підозрюваних наполягають, що слідство має бути завершеним, а не зупиненим. Адже ніяких доказів шкоди від формули "Роттердам +" - немає.

«Не впоравшись до 8 серпня, вони зупинили справу. Зупинкою справи САП констатував відсутність доказів. Це говорить і про те, що немає експертиз, які доводили б вину особи. Немає експертиз, які б однозначно доводили б збитки. Економічне дослідження не є експертизою, це не може бути визнаним судом доказом. Ми тут можемо чітко констатувати, що тут будуть порушені ще і всі можливі права людини, оскільки двоє підозрюваних у нас знаходяться в заочний арешт без права внесення застави », - повідомляє Ірина Одинець, адвокат у справі" Роттердам + ".