«Вугільна» схема на 1,5 млрд гривень: ДБР викрило ексчиновників Міненерговугілля

17:27 03 червень Київ, Україна

Співробітники Головного слідчого управління Держбюро розслідувань (ДБР) викрили колишніх чиновників Міненергетики та вугільної промисловості (Міненерговугілля), які шляхом зловживання службовим становищем, завдали державі збитків майже на 1,5 млрд грн.





Ексчиновники організували масштабну схему безкоштовної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем в користування приватним операторам, повідомляє пресслужбу ДБР.



Встановлено, що 21 лютого 2017 року постановою Кабінету Міністрів "Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їхніх складових" був затверджений типовий договір експлуатації газорозподільних систем. Документ передбачає щорічну оплату за експлуатацію державного майна. Зокрема, до державного бюджету має перераховуватися 10% від залишкової вартості.

"Однак в 2017 році тодішні чиновники Міненерговугілля в змові з обл- та міськгазами уклали з 37 приватними операторами договори, в яких передбачено безкоштовне користування державним майном. За три роки в результаті зазначених дій державі завдано збитків на суму 1,488 млрд грн", - зазначили в ДБР.

Повідомляється також, що 3 червня 2021 року слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань одночасно проводять 47 обшуків на території України, в тому числі в Міністерстві енергетики, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 37 операторів газорозподільних систем і за місцем проживання ексчиновників міністерства.

Досудове розслідування триває, перевіряються на причетність до скоєння злочину посадові особи Міненерговугілля і керівники операторів газорозподільних систем і їхні кінцеві бенефіціарні власники.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід - Головне оперативне управління ДБР.