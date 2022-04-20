Утримував судно і вимагав викуп: вперше в історії України громадянина підозрюють у піратстві

07:51 21 липня Київ, Україна

В Україні вперше розкрито злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За даними слідства, громадянин України, будучи співробітником іноземної охоронної компанії, надавав послуги з охорони в піратонебехпечних районах судноплавства. При виконанні своїх зобов'язань з охорони в липні 2020 року він зі зброєю прибув на одне з суден під прапором Маршаллових островів в західній частині Індійського океану. Діючи з метою власної вигоди, використовуючи зброю, повідомив капітану про те, що він захоплює судно і вимагає зміни його курсу в порт Фуджейра, а також виплати грошових коштів", - вказується в повідомленні.

Також зловмисник з метою створення психологічного тиску на капітана і членів екіпажу і для підтвердження реальності своїх намірів продемонстрував оснащений патронами магазин до гвинтівки і вистрілив у стелю капітанського містка, що призвело до пошкодження елементів освітлення, після чого вже під загрозою застосування вогнепальної зброї повторив свої вимоги.

Капітан судна віддав наказ старшому механіку перевести машину в режим маневрування, а вимоги зловмисника передав менеджерам компанії судновласника.



В результаті переговорів, через 4 дні представники судноплавної компанії надали вказівку капітану видати громадянину України $6 тис. в обмін на здачу їм зброї і розблокування роботи судна.



Чоловікові інкримінують ст. 446 (піратство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.



Правоохоронці провели обшук за місцем проживання громадянина. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.