Утримував судно і вимагав викуп: вперше в історії України громадянина підозрюють у піратстві

В Україні вперше розкрито злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Також зловмисник з метою створення психологічного тиску на капітана і членів екіпажу і для підтвердження реальності своїх намірів продемонстрував оснащений патронами магазин до гвинтівки і вистрілив у стелю капітанського містка, що призвело до пошкодження елементів освітлення, після чого вже під загрозою застосування вогнепальної зброї повторив свої вимоги.
Капітан судна віддав наказ старшому механіку перевести машину в режим маневрування, а вимоги зловмисника передав менеджерам компанії судновласника.
В результаті переговорів, через 4 дні представники судноплавної компанії надали вказівку капітану видати громадянину України $6 тис. в обмін на здачу їм зброї і розблокування роботи судна.
Чоловікові інкримінують ст. 446 (піратство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Правоохоронці провели обшук за місцем проживання громадянина. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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