Вчені: на людство чекають нові рекорди аномальної спеки

12:55 27 липня Київ, Україна

Аномальна спека поточного року - це далеко не межа. У найближчому майбутньому людство зіткнеться з більш високими температурами, а частота їхніх повторень з кожним роком буде збільшуватися.

Про це 26 липня повідомив портал Axios з посиланням на дослідження Вищої технічної школи Цюриха, яке було опубліковано в журналі Nature Climate Change.



Вчені підкреслили, що потрібно готуватися до піків спеки, які набагато перевершать наявні температурні рекорди.



За допомогою комп'ютерного моделювання та звітів погодних явищ минулих років вони склали прогноз рекордних хвиль спеки в міру продовження глобального потепління.



В ході роботи фахівці встановили, що кліматичні зміни є не в повній мірі врахованою причиною періодів аномального тепла.



Дослідження показало, що при сценарії з високими викидами парникових газів екстремальні температури в 2-7 разів частіше будуть виникати в період з 2021 по 2050 рік, і в 3-21 раз частіше в період з 2051 по 2080 рік.



В цей час Земля "прогрівається" на 0,18 градуса Цельсія за десятиліття - швидше, ніж в попередні 40 років.



Автори дослідження відзначили, що отримані результати вказують на необхідність якнайшвидшого скорочення викидів парникових газів.