Вбивство Шеремета: 4-я річниця

08:28 20 липень Київ, Україна

Чотири роки тому, в цей день в Києві було скоєно вбивство українського журналіста Павла Шеремета. Розслідування ведеться досі. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Він загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Машина належала одній із засновниць видання "Українська правда" Олени Притули, але її в автомобілі не було. За даними поліції, спрацював вибуховий пристрій.

Шеремет родом з Мінська, до 1997 року жив і працював у Білорусі, потім - в Росії. Протягом останніх п'яти років жив у Києві, співпрацював з "Українською правдою" і "Радіо Вести".

У грудні 2019 року поліція повідомила про 5 безпосередніх підозрюваних у вбивстві журналіста - волонтерці Юлії Кузьменко, музиканта і військовому Андрія Антоненко, подружжя Владиславе і Інні Грищенко і Яні Дугаров.

Згідно з останніми даними, Печерський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрія Антоненко, а також обов'язки Яни Дугаров на 2 місяці.

Генпрокурор Шокін вважає замовником убивств Гонгадзе і Шеремета одного і того ж людини.