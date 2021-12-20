Вбивство при затриманні Романа Скрипника розслідує ГБР

Сьогодні вранці, під час затримання був ліквідований Роман Скрипник, який більше тижня переховувався від поліції. В ході затримання терорист отримав поранення в голову і підірвав себе гранатою. За фактом смерті "полтавського загарбника" порушено кримінальну справу. Державне бюро розслідувань проведе повне розслідування даного випадку і дасть оцінку правомірності дій співробітників правоохоронних органів.

За повідомленням ГБР, розпочато досудове розслідування за фактом нанесення при затриманні співробітниками ГУ Нацполіціі в Полтавській області тілесних ушкоджень 32-річному чоловікові, від яких він помер.

"1 серпня близько третьої години ночі в с.Опошня Зіньківського району правоохоронці виявили чоловіка, який 23 липня в Полтаві захопив заручників, а потім втік і переховувався. Під час його затримання поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, заподіявши вогнепальне поранення голови. Крім того, стався вибух бойової гранати, яку тримав в руках загиблий ", - йдеться в повідомленні.

Слідчі ГБР внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та умисне вбивство (ч. 3 Стаття 365 та ч. 1 ст. 115) КК України.

Нагадаємо, 23 липня в Полтаві Скрипник, якого підозрювали в незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, захопив в заручники співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника ГУНП в Полтавській області полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому відповідно до його вимог автомобілі. Пізніше він відпустив заручника і незабаром правоохоронці виявили кинуту машину.

З тих пір втікача шукали близько півтисячі правоохоронців. А вранці 1 серпня в МВС повідомили про його ліквідацію при затриманні.