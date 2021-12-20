Вбивство при затриманні Романа Скрипника розслідує ГБР

Сьогодні вранці, під час затримання був ліквідований Роман Скрипник, який більше тижня переховувався від поліції. В ході затримання терорист отримав поранення в голову і підірвав себе гранатою. За фактом смерті "полтавського загарбника" порушено кримінальну справу. Державне бюро розслідувань проведе повне розслідування даного випадку і дасть оцінку правомірності дій співробітників правоохоронних органів.
За повідомленням ГБР, розпочато досудове розслідування за фактом нанесення при затриманні співробітниками ГУ Нацполіціі в Полтавській області тілесних ушкоджень 32-річному чоловікові, від яких він помер.
Слідчі ГБР внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та умисне вбивство (ч. 3 Стаття 365 та ч. 1 ст. 115) КК України.
Нагадаємо, 23 липня в Полтаві Скрипник, якого підозрювали в незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, захопив в заручники співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника ГУНП в Полтавській області полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому відповідно до його вимог автомобілі. Пізніше він відпустив заручника і незабаром правоохоронці виявили кинуту машину.
З тих пір втікача шукали близько півтисячі правоохоронців. А вранці 1 серпня в МВС повідомили про його ліквідацію при затриманні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі