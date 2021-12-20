У власників "євроблях" залишається один шанс на пільгове розмитнення авто

Як сказав сьогодні в своєму інтерв'ю глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у депутатів ВР немає планів вносити зміни в концепцію законопроєктів, які стосуються розмитнення автомобілів на єврономерах. Коли документи будуть прийняті, то власників таких авто будуть жорстко штрафувати в разі невиконання вимог законів.
За його словами, зараз робота Ради фактично заблокована розглядом земельної реформи. Було подано понад 3000 тисяч поправок до законопроєкту №2194.
Нагадаємо, 18 лютого Верховна Рада 259 голосами попередньо схвалила законопроєкт №4643-д, яким запроваджуються нові правила розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.
Тоді власники "євроблях", які протестували під парламентом, назвали рішення депутатів "подачкою", але заявили, що більше не мають наміру мітингувати.
Також повідомлялося, що в Україні зменшили штрафи для "євробляхерів". Власників автомобілів з європейськими номерами будуть штрафувати на 8500 грн на місці, без передачі справи на розгляд суду.
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