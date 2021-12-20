У власників "євроблях" залишається один шанс на пільгове розмитнення авто

12:11 18 березень Київ, Україна

Як сказав сьогодні в своєму інтерв'ю глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у депутатів ВР немає планів вносити зміни в концепцію законопроєктів, які стосуються розмитнення автомобілів на єврономерах. Коли документи будуть прийняті, то власників таких авто будуть жорстко штрафувати в разі невиконання вимог законів.

За його словами, зараз робота Ради фактично заблокована розглядом земельної реформи. Було подано понад 3000 тисяч поправок до законопроєкту №2194.

"Законопроєкти про "євробляхи" (№4643-д і №4644-д) готуються до другого читання в комітеті. Ухвалення цих документів важливе, щоб поставити крапку в цій проблемі і остаточно вирішити це питання. Концепція, яка була прописана в прийнятому за основу законі, залишається. Ми не будемо жодним чином пом'якшувати умови, і не будемо робити жорсткішими. Це буде останній шанс для власників автомобілів на єврономерах, які були завезені до 1 січня 2021 року, їх розмитнити за пільговою ставкою. Більше такого не буде вже. Після цього ми будемо досить жорстко штрафувати за використання таких авто", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, 18 лютого Верховна Рада 259 голосами попередньо схвалила законопроєкт №4643-д, яким запроваджуються нові правила розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

Тоді власники "євроблях", які протестували під парламентом, назвали рішення депутатів "подачкою", але заявили, що більше не мають наміру мітингувати.

Також повідомлялося, що в Україні зменшили штрафи для "євробляхерів". Власників автомобілів з європейськими номерами будуть штрафувати на 8500 грн на місці, без передачі справи на розгляд суду.