У народного депутата Волинця можуть конфіскувати квартиру - ЗМІ

21:19 28 травень Київ, Україна

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) подали позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою про конфіскацію у одного з народних депутатів трикімнатної квартири в Києві вартістю в 7,6 млн гривень, яку він придбав на незадекларовані кошти. Про це в п'ятницю, 28 травня, повідомляє пресслужба САП.

У повідомленні не вказується ім'я фігуранта, однак Інтерфакс-Україна з посиланням на інформоване джерело повідомила, що мова йде про народного депутата Михайла Волинця (фракція Батьківщина).

У ДБР сьогодні повідомили, що передали в САП матеріали про наявність у народного депутата України активів, не підтверджених офіційними доходами.

"Встановлено, що в 2020 році депутат придбав квартиру в Києві площею понад 122 кв. м, вартість якої становить 7,6 млн гривень. Оперативники ДБР виявили, що в декларації за 2019 нардеп задекларував всього 4 тис. доларів США, що еквівалентно 113 тис. грн, а в 2020 році отримав дохід у розмірі 4,8 млн гривень. Інших джерел доходів і фінансових зобов'язань суб'єкт не вказав", - повідомили в ДБР.

Відзначається, що різниця між декларованими активами і доходами і ціною придбаного нерухомого майна становить понад 2,7 млн гривень.

Прокурори САП звернулися до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активом квартиру вартістю понад 7 млн грн, і стягнення її в дохід держави.

У разі доведення прокурором такої різниці, нардеп повинен довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше вона може бути стягнута в дохід держави.

Як відомо, Михайло Волинець також є главою Незалежної профспілки гірників і регулярно повідомляє про протести шахтарів, яким затримують зарплату.