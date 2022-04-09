У міських голів немає повноважень скасовувати локдаун вихідного дня - Шмигаль

Мери кількох міст заявили, що не збираються йти на "локдаун вихідного дня", прем'єр України Денис Шмигаль прокоментував заяви місцевої влади.
Прем'єр поінформував губернаторів про те, що з 13 листопада набрали чинності зміни до постанови № 641, що стосуються посилення протиепідемічних заходів на всій території України і введення "карантину вихідного дня".
Шмигаль зазначив, що "за рішенням уряду протягом вихідних установи, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів". А також підкреслив, що "міські голови не мають повноважень робити винятки для об'єктів, внесених до переліку постанови".
Шмигаль зазначив, що "за рішенням уряду протягом вихідних установи, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів". А також підкреслив, що "міські голови не мають повноважень робити винятки для об'єктів, внесених до переліку постанови".
Про це він заявив в п'ятницю, 13 листопада, на селекторній нараді з керівниками областей.
Він зазначив, що глави ОДА повинні скоординувати роботу місцевої поліції і Держпродспоживслужби для перевірки суб'єктів господарювання, які на вихідних не повинні приймати відвідувачів.
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