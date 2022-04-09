У міських голів немає повноважень скасовувати локдаун вихідного дня - Шмигаль

16:02 13 листопада Київ, Україна

Мери кількох міст заявили, що не збираються йти на "локдаун вихідного дня", прем'єр України Денис Шмигаль прокоментував заяви місцевої влади.

Прем'єр поінформував губернаторів про те, що з 13 листопада набрали чинності зміни до постанови № 641, що стосуються посилення протиепідемічних заходів на всій території України і введення "карантину вихідного дня".



Шмигаль зазначив, що "за рішенням уряду протягом вихідних установи, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів". А також підкреслив, що "міські голови не мають повноважень робити винятки для об'єктів, внесених до переліку постанови".

Про це він заявив в п'ятницю, 13 листопада, на селекторній нараді з керівниками областей.

"У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб'єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується виключно певного переліку суб'єктів господарювання, які перебувають на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він повинен бути закритий протягом вихідних", - зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що глави ОДА повинні скоординувати роботу місцевої поліції і Держпродспоживслужби для перевірки суб'єктів господарювання, які на вихідних не повинні приймати відвідувачів.