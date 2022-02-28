У Єрмака з'явився новий заступник

10:32 01 червень Київ, Україна

Відповідальним за зовнішню політику країни з питань стратегічного планування призначений колишній посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Про це повідомляє пресслужба ОП у вівторок, 1 червня.



Сибіга призначений на посаду заступника Андрія Єрмака з питань зовнішньої політики і розвитку стратегічного партнерства.



Також Зеленський створив новий структурний підрозділ в ОП, який буде займатися питанням європейської та євроатлантичної інтеграції. Цю посаду обійматиме заступник голови ОП Ігор Жовква. Зокрема, він координуватиме співпрацю з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і Верховною Радою.



Як пояснив Єрмак, Україна зацікавлена в розвитку рівноправного і взаємовигідного співробітництва з усіма партнерами в міжнародних відносинах, тому системність цієї роботи є головною умовою для її успіху.