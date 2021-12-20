Туристи, які застрягли в Афінах, повернулися з в Україну

Всі 16 українців, які були змушені кілька днів провести в аеропорту Афін, повернулися додому. Три ночі вони провели в ізоляторі, поки їх питання вирішували на рівні МЗС країн.
Дванадцять з них прилетіли в аеропорт "Бориспіль", інші - в аеропорт "Київ". Нагадаю, 17 українських на три доби застрягли в ізоляторі для нелегальних мігрантів в Греції.
Туди вони прибули четвертого липня, але далі паспортного контролю - пройти не змогли, адже ЄС заборонив в'їзд громадянам третіх країн.
Одній із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Виняток зробили як для студентки. Вона прямувала транзитом до Франції на навчання.
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