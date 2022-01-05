Туристичні взаємини України та Туреччини підкріпилися меморандумом про співпрацю

Поглиблення відносин в сфері туризму і культури між Україною і Туреччиною вийшло на новий офіційний рівень - країни підписали меморандум про посилення співпраці в туристичній галузі.
Про це міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив в своєму Telegram-каналі.
Зокрема, меморандум передбачає:
- посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів. У 2020 році Туреччину відвідали близько 1 млн українських туристів. Тому мова йде про їхнє комфортне перебування на території країни;
- ослаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн. А з подальшим ходом вакцинації згодом буде розглянута можливість введення паспортів вакцинованих;
- запозичення турецького досвіду щодо поліпшення стандартів якості, зокрема, в сфері сертифікації готелів та підвищення сервісу. Також буде заохочуватися розробка планів співпраці між туристичними агентствами держав;
- розширення присутності українських телеканалів у турецьких готелях;
- створення і просування аудіогідів українською та турецькою мовами на туристичних об'єктах, що сприятиме поглибленню культурних відносин;
- після стабілізації ситуації з пандемією для безпечного збільшення туристичних потоків - розглянемо створення нових чартерних і регулярних рейсів між Україною та Туреччиною.
- посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів. У 2020 році Туреччину відвідали близько 1 млн українських туристів. Тому мова йде про їхнє комфортне перебування на території країни;
- ослаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн. А з подальшим ходом вакцинації згодом буде розглянута можливість введення паспортів вакцинованих;
- запозичення турецького досвіду щодо поліпшення стандартів якості, зокрема, в сфері сертифікації готелів та підвищення сервісу. Також буде заохочуватися розробка планів співпраці між туристичними агентствами держав;
- розширення присутності українських телеканалів у турецьких готелях;
- створення і просування аудіогідів українською та турецькою мовами на туристичних об'єктах, що сприятиме поглибленню культурних відносин;
- після стабілізації ситуації з пандемією для безпечного збільшення туристичних потоків - розглянемо створення нових чартерних і регулярних рейсів між Україною та Туреччиною.
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