Туристичні взаємини України та Туреччини підкріпилися меморандумом про співпрацю

13:08 27 квітень Київ, Україна

Поглиблення відносин в сфері туризму і культури між Україною і Туреччиною вийшло на новий офіційний рівень - країни підписали меморандум про посилення співпраці в туристичній галузі.



Про це міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив в своєму Telegram-каналі.

"Міжнародні угоди варто оновлювати і розширювати. Це запорука сталого розвитку. Тим більше коли підтримку з боку турецької сторони сьогодні наша країна відчуває особливо. Як і солідарність в геополітичних поглядах. До того ж пандемія постійно вносить власні корективи в стратегічний курс наших держав. Після обговорення можливих напрямків підписали меморандум про співпрацю", - зазначив Ткаченко.

Зокрема, меморандум передбачає:



- посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів. У 2020 році Туреччину відвідали близько 1 млн українських туристів. Тому мова йде про їхнє комфортне перебування на території країни;



- ослаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн. А з подальшим ходом вакцинації згодом буде розглянута можливість введення паспортів вакцинованих;



- запозичення турецького досвіду щодо поліпшення стандартів якості, зокрема, в сфері сертифікації готелів та підвищення сервісу. Також буде заохочуватися розробка планів співпраці між туристичними агентствами держав;



- розширення присутності українських телеканалів у турецьких готелях;



- створення і просування аудіогідів українською та турецькою мовами на туристичних об'єктах, що сприятиме поглибленню культурних відносин;



- після стабілізації ситуації з пандемією для безпечного збільшення туристичних потоків - розглянемо створення нових чартерних і регулярних рейсів між Україною та Туреччиною.