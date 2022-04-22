Турфірми Києва підробляли довідки про негативний ПЛР-тест і продавали їх по 1 000 грн

19:59 22 липня Київ, Україна

У Києві співробітниками СБУ було викрито схему з підробленими ПЛР-тестами. Організаторами схеми виступили дві київські туристичні фірми. Вони продавали туристам путівки, а заодно і підроблені довідки про негативний тест на коронавірус.



Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Правоохоронці встановили, що протиправний механізм організували дві туристичні компанії Києва. Їхні співробітники продавали довідки про негативний тест на COVID-19, хоча клієнти навіть не здавали ніяких аналізів.



Ціна однієї довідки становила від 1000 до 1200 гривень.



Зловмисники видавали фальшивку за справжню довідку однієї зі столичних медичних установ. Зовні сертифікат виглядав як справжній: свідчив про відсутність інфікування COVID-19 англійською, був завірений мокрою печаткою і містив QR-код.



В ході обшуків за місцем роботи фігурантів правоохоронці вилучили:



- підроблені довідки про проходження тесту на COVID-19 і мокру печатку столичного медзакладу;

- комп'ютер і флеш-накопичувачі, що містять докази масового продажу підробок;

- грошові кошти від продажу фальшивок.



В рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 190 (шахрайство) і ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення про підозру фігурантам схеми. Тривають слідчі дії.