Туреччина посилює комендантську годину - у вихідні дні доведеться залишатися вдома

Комендантська година, що діє тільки у вихідні дні, не принесла очікуваних результатів, тому уряд Туреччини прийняв рішення посилити обмежувальні заходи.
Про це повідомляють турецькі ЗМІ.
Нові заходи, які починають діяти з вівторка, включають комендантську годину по всій території країни по буднях - з 21:00 за місцевим часом до 05:00 ранку.
Обмеження також вводять заборону на вихід на вулицю на вихідних - з 21:00 вечора п'ятниці до 05:00 ранку понеділка.
Ердоган також повідомив, що в рамках нової серії заходів молодим людям до 20 років і літнім людям старше 65 років заборонено користуватися громадським транспортом. Ресторанам дозволено працювати тільки на доставлення. Для відвідування торгових центрів потрібно буде оформляти спеціальний пропуск.
З початку спалаху COVID-19 в Туреччині було зафіксовано понад 600 тис. випадків захворювання на коронавірус. Понад 13,5 тис. людей померли.
Нові заходи, які починають діяти з вівторка, включають комендантську годину по всій території країни по буднях - з 21:00 за місцевим часом до 05:00 ранку.
Обмеження також вводять заборону на вихід на вулицю на вихідних - з 21:00 вечора п'ятниці до 05:00 ранку понеділка.
Ердоган також повідомив, що в рамках нової серії заходів молодим людям до 20 років і літнім людям старше 65 років заборонено користуватися громадським транспортом. Ресторанам дозволено працювати тільки на доставлення. Для відвідування торгових центрів потрібно буде оформляти спеціальний пропуск.
З початку спалаху COVID-19 в Туреччині було зафіксовано понад 600 тис. випадків захворювання на коронавірус. Понад 13,5 тис. людей померли.
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