Три керівники руху Віктора Медведчука підозрюються в державній зраді

Три керівних особи політичного руху "Український вибір - право народу", який заснований проросійським політиком Віктором Медведчуком, підозрюються у державній зраді щодо незаконного референдуму в Криму.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора в п'ятницю, 26 березня.
Їм інкримінується державна зрада і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 КК України).
За даними слідства, представники організації сприяли окупації Кримського півострова.
"Двоє підозрюваних, бувши керівниками ініціативних груп громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НВФ, інший був керівником окремого підрозділу "самооборони" - "Слов'янський щит". Вони виконували протиправні накази "ватажків" формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострова Крим. В тому числі як спостерігачі на "ділянках" в складі незаконних виборчих комісій, а також підозрювані забезпечували охорону дільниць і безперешкодне проведення "референдуму" в місті Севастополь", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що один з керівників підрозділу руху "Український вибір" також діяв в Севастополі і брав участь в проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Росією і проведення незаконного "референдуму".
"Під час публічних виступів на мітингах підозрюваний висловлював заклики до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території РФ коштом тимчасово окупованих територій України. Це підтверджується висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в ОГП повідомляють, що підозрювані були нагороджені представниками РФ медалями "За повернення Криму".
Нагадаємо, напередодні пройшли обшуки в центральному офісі "Українського вибору" в Києві і у одного з представників організації в Дніпрі. Була вилучена комп'ютерна техніка.
Їм інкримінується державна зрада і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 КК України).
За даними слідства, представники організації сприяли окупації Кримського півострова.
"Двоє підозрюваних, бувши керівниками ініціативних груп громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НВФ, інший був керівником окремого підрозділу "самооборони" - "Слов'янський щит". Вони виконували протиправні накази "ватажків" формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострова Крим. В тому числі як спостерігачі на "ділянках" в складі незаконних виборчих комісій, а також підозрювані забезпечували охорону дільниць і безперешкодне проведення "референдуму" в місті Севастополь", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що один з керівників підрозділу руху "Український вибір" також діяв в Севастополі і брав участь в проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Росією і проведення незаконного "референдуму".
"Під час публічних виступів на мітингах підозрюваний висловлював заклики до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території РФ коштом тимчасово окупованих територій України. Це підтверджується висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в ОГП повідомляють, що підозрювані були нагороджені представниками РФ медалями "За повернення Криму".
Нагадаємо, напередодні пройшли обшуки в центральному офісі "Українського вибору" в Києві і у одного з представників організації в Дніпрі. Була вилучена комп'ютерна техніка.
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