Тривожна доба на Донбасі: поранений український боєць

10:09 01 травень Київ, Україна

За даними ранкового зведення пресцентру штабу ООС, за минулу добу проросійські озброєні формування сепаратистів здійснили шість обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі, чим знову порушили режим припинення вогню.

Відзначається, що неподалік від Красногорівки противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру. У передмісті Авдіївки сепаратисти стріляли з автоматичних станкових гранатометів, а в районі населеного пункту Широкине - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу не було.

Станом на 7 годину ранку, 1 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів.

Недалеко від населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. В районі Водяного, застосувавши безпілотний літальний апарат, противник скинув ВОГ-17 на позиції українських військових.

В результаті ворожого вогню, військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Йому оперативно надали медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний.

У штабі наголосили, що контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, за добу 29 квітня було зафіксовано 13 обстрілів, поранений один військовий.

Напередодні командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що загрози вторгнення Росії зараз немає.