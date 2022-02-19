Транс-Марш в Києві: подробиці

150 учасників взяли участь у русі Транс-Маршу, що пройшов у Києві 22 травня 2021 року. Захід був організований організаціями "КиївПрайд" і "Когорта". Попри наявність поліції (понад 400 представників), поліції діалогу і громадських спостерігачів на учасників маршу намагалися напасти з боку.

Крім того, на Михайлівській площі зібралися близько 200 противників маршу, серед яких, зокрема, представники праворадикальної організації "Традиції і порядок". З Михайлівської площі учасники Транс-Маршу рушили до Європейської площі. Під час ходи кілька людей намагалися напасти на учасників заходу, однак поліція їх оперативно затримала.

Фінішували учасники маршу на Поштовій площі, де організовано спустилися в метро.

Цього року Транс-Марш пов'язаний з 25 травня 2019 року, коли Всесвітня організація охорони здоров'я виключила 11 діагнозів, пов'язаних з трансгендерністю, з категорії психічних захворювань. Організатори нагадали, що на світовому рівні вже з початку наступного року набуває чинності Міжнародна класифікація хвороб (МКБ-11), однак вони переконані, що поки держави не зроблять конкретних кроків щодо її впровадження, таке придбання залишається швидше символічним.

Учасники вимагають, зокрема, впровадити нову Міжнародну класифікацію хвороб в Україні, а також оновити чинний клінічний протокол і процедуру юридичного визнання гендеру відповідно до неї, зокрема, врегулювати можливості переходу для небінарних людей.