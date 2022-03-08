Трамп планує продовжити договір по ядерній зброї з Росією до виборів

06:42 12 жовтень Київ, Україна

Дональд Трамп до початку президентських виборів в США, котрі намічені на 3 листопада, планує підписати новий ядерний договір з Володимиром Путіним.



Про це повідомляє Axios з посиланням на джерело.



За його даними, в Білому домі вважають, що принципова домовленість з РФ вже досягнута, тому підготовку угоди вдасться завершити через тиждень після того, як переговори сторін «дійсно відновляться».



Хоча раніше заступник голови російського МЗС Сергій Рябков заявляв, що між США і Росією все ще існують величезні відмінності в підходах, в тому числі і до центральних елементів такої угоди. Мовляв, розмови про майбутню угоду навряд чи реалістичні.



Видання зазначає, що плани Трампа за висновком ядерної угоди з Путіним до президентських виборів стали несподіванкою для високопоставлених республіканців і співробітників Білого дому.



На початку липня спеціальний представник США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі повідомляв, що Сполучені Штати планують провести переговори з росіянами про укладення нового договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО-III.



Відповідна угода набула чинності 5 лютого 2011 року та розрахована на 10 років з можливим продовженням за взаємною домовленістю сторін на п'ять років.



У травні МЗС РФ заявило, що шанси на пролонгацію договору мінімальні і він, ймовірно, припинить дію 5 лютого 2021 року.