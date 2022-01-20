Трамп: "Нам доведеться робити щось з СОТ - вона дозволяє Китаю виходити сухим з ​​води"

Після програшу Вашингтона в торговій суперечці Пекіну, президент США Дональд Трамп анонсував прийняття заходів проти СОТ. Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.
"Нам доведеться робити щось з СОТ, оскільки вона дозволяє Китаю виходити сухим з води", - зазначив Трамп.
Також він повідомив, що особливої довіри до цієї організації у нього немає.
"Я не великий шанувальник СОТ, можу це відразу сказати", - зізнався глава Білого дому.
Група експертів СОТ прийшла до висновку, що підвищення мит на імпорт китайських товарів в США суперечить правилам організації. Протилежне американська сторона довести не змогла.
"Нам доведеться робити щось з СОТ, оскільки вона дозволяє Китаю виходити сухим з води", - зазначив Трамп.
Також він повідомив, що особливої довіри до цієї організації у нього немає.
"Я не великий шанувальник СОТ, можу це відразу сказати", - зізнався глава Білого дому.
Група експертів СОТ прийшла до висновку, що підвищення мит на імпорт китайських товарів в США суперечить правилам організації. Протилежне американська сторона довести не змогла.
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