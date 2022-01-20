Трамп: "Нам доведеться робити щось з СОТ - вона дозволяє Китаю виходити сухим з ​​води"

06:44 16 вересень Київ, Україна

Після програшу Вашингтона в торговій суперечці Пекіну, президент США Дональд Трамп анонсував прийняття заходів проти СОТ. Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

"Нам доведеться робити щось з СОТ, оскільки вона дозволяє Китаю виходити сухим з води", - зазначив Трамп.

Також він повідомив, що особливої довіри до цієї організації у нього немає.

"Я не великий шанувальник СОТ, можу це відразу сказати", - зізнався глава Білого дому.

Група експертів СОТ прийшла до висновку, що підвищення мит на імпорт китайських товарів в США суперечить правилам організації. Протилежне американська сторона довести не змогла.