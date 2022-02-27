Трамп особисто розпорядився розсекретити всі матеріали щодо його зв'язків з Росією

Дональд Трамп в своєму Twitter повідомив, що у вилученні документів немає потреби. Президент заявив, що особисто розпорядився розсекретити всі матеріали про розслідування його ймовірних зв'язків з Росією, а також скандал з електронною поштою колишнього держсекретаря і кандидата в президенти Сполучених Штатів на виборах 2016 року - Хілларі Клінтон.
"Я повною мірою дозволив розсекретити цілком всі без винятку документи, що стосуються найбільшого політичного злочину в американській історії - пов'язаного з Росією обдурювання", - повідомив американський лідер.
Напередодні стало відомо, що глава Національної розвідки США Джон Реткліфф розсекретив документи, які стосуються можливих планів Хілларі Клінтoн у 2016 році звинуватити Трампа в якійсь змові з Росією, щоб відвернути увагу від скандалу навколо своєї електронної пошти, повідомив тeлеканал Fox News.
У 2016 році після перемоги Трампа на президентських виборах демократи і Хілларі Клінтон звинуватили його у зв'язках з Росією, а Москву - у втручанні.
У квітні 2019 року Міністерство юстиції США оприлюднило доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера за підсумками дворічного розслідування про ймовірну змову американського лідера з РФ.
Спецпрокурор встановив, що Росія втручалася у вибори в США у 2016 році, але виборчий штаб Трампа в цьому участі не брав.
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