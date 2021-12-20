Трамп категорично спростував інформацію про бажання розмістити свій барельєф на горі Рашмор

Чинний президент США дав зрозуміти, що повідомлення про його бажання розмістити свій барельєф на горі Рашмор - не більше ніж спроба завоювати дешеву популярність деяких американських ЗМІ.

Дональд Трамп в неділю назвав "вигаданими новинами" з'явилися раніше в американських ЗМІ, про те, що він нібито мріяв додати свій профіль до барельєфів чотирьох президентів країни на горі Рашмор в штаті Південна Дакота.

"Це вигадані новини провальною [газети] The New York Times і [телеканалу] CNN, у якого погані рейтинги", - написав глава Білого дому в Twitter. Він зазначив, що ніколи не пропонував розмістити свій барельєф на меморіалі. При цьому він додав, що "це звучить як хороша ідея", з огляду на "все те, чого вдалося досягти за перші 3,5 року" його президентства.

В суботу газета The New York Times повідомила, що Трамп під час приватної бесіди в Білому домі поділився з губернатором Південної Дакоти Крісті Ноем ідеєю додати свій барельєф на схил гори, де викарбувані скульптурні портрети Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна. Відповідно до публікації, в 2019 році один з помічників в Білому домі цікавився в адміністрації губернатора, які формальності потрібно виконати, щоб висікти ще один барельєф. Ноем, коли приймала господаря Білого дому на початку минулого місяця, піднесла йому муляж гори Рашмор висотою 1,2 м з барельєфами п'яти президентів, включаючи Трампа.

Гора Рашмор є свого роду символом патріотизму для американців, традиційний салют у цього меморіалу відкриває святкові заходи по всій країні, приурочені до Дня незалежності США 4 липня. До колонізації Америки гора була священним місцем для проживали там індіанських племен дакота. Роботи зі створення меморіалу із зображенням чотирьох президентів велися з 1927 по 1941 рік під керівництвом скульптора Гутзона Борглум. Він розповів, що вибрав Вашингтона, тому що той привів країну до демократії, Джефферсона - за прийняття Декларації незалежності, Лінкольна - за скасування рабства, Рузвельта - за те, що завдяки йому був побудований Панамський канал.