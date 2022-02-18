Трамп і Байден про конфлікт в Нагірному Карабаху

США відреагували на конфлікт Вірменії та Азербайджану, закликавши країни до негайного припинення вогню в Нагірному Карабаху. Вашингтон висловив стурбованість у зв'язку з ескалацією ситуації в Нагірному Карабаху. У Держдепі США відзначили, що участь третіх країн тільки посилить напруженість в регіоні.
Глава Білого дому заявив в ході брифінгу, що американська влада уважно стежить за ситуацією.
«У цьому регіоні у нас (з багатьма) хороші відносини... Ми подивимося, чи можемо ми це зупинити», - сказав Трамп.
Джо Байден в своїй заяві, опублікованій на сторінці штабу, заявив, що його хвилює початок бойових дій в Нагірному Карабаху. Він закликає до негайної деескалації, припинення вогню і відновлення переговорів між Азербайджаном і Вірменією.
Він додав, що влада США повинна наполягати на збільшенні кількості спостерігачів уздовж лінії припинення вогню та закликати Росію припинити «цинічно постачати зброю» обом сторонам конфлікту.
«Адміністрація Трампа також повинна активізувати свої дипломатичні зусилля разом з іншими співголовами Мінської групи ОБСЄ, Францією та Росією, щоб домогтися мирного врегулювання і підтримати заходи зміцнення довіри», - вважає Байден.
За його словами, нові бойові дії в Нагірному Карабаху можуть перерости в більш великий регіональний конфлікт.
«У зв'язку з цим інші країни, розташовані на Кавказі, повинні залишатися осторонь цього конфлікту, а посередники Мінської групи повинні негайно домагатися деескалації та відновлення переговорів», - сказано в повідомленні Байдена.
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