Трамп хворий на COVID-19

08:28 02 жовтень Київ, Україна

Сьогодні з соцмереж президента США Дональда Трампа стало відомо про його зараження коронавірусом. Інфекцію виявили і у його дружини Меланії.

Позитивний тест на COVID-19 він отримав ввечері.

"Меланія і я отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Ми негайно приступимо до процесу карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом", - написав Трамп.

Раніше стало відомо, що радниця Трампа Хоуп Хікс інфікована коронавірусом. Вона супроводжувала главу держави в його поїздках на поточному тижні. Невдовзі подружжя Трамп пішло на карантин.