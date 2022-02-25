Трамп хворий на COVID-19

Сьогодні з соцмереж президента США Дональда Трампа стало відомо про його зараження коронавірусом. Інфекцію виявили і у його дружини Меланії.
Позитивний тест на COVID-19 він отримав ввечері.
"Меланія і я отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Ми негайно приступимо до процесу карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом", - написав Трамп.
Раніше стало відомо, що радниця Трампа Хоуп Хікс інфікована коронавірусом. Вона супроводжувала главу держави в його поїздках на поточному тижні. Невдовзі подружжя Трамп пішло на карантин.
Позитивний тест на COVID-19 він отримав ввечері.
"Меланія і я отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Ми негайно приступимо до процесу карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом", - написав Трамп.
Раніше стало відомо, що радниця Трампа Хоуп Хікс інфікована коронавірусом. Вона супроводжувала главу держави в його поїздках на поточному тижні. Невдовзі подружжя Трамп пішло на карантин.
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