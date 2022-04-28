Трагедія з ШВЛ: у всіх лікарнях України проведуть перевірки обладнання

07:28 30 листопада Київ, Україна

Після трагічної смерті двох пацієнтів, через відімкнення електрики у відділенні реанімації Жовківської районної лікарні, по всій Україні проведуть перевірку обладнання.

"На місце терміново направлена комісія, щоб з'ясувати всі обставини трагедії. Також перевірки обладнання будуть проведені у всіх лікарнях по всій країні. Такі ситуації неприпустимі. Роботу комісії буду тримати на особистому контролі", - сказав Степанов

Глава МОЗ підкреслив, що після відімкнення електропостачання в лікарні Жовкви лікарі боролися за життя двох пацієнтів, які до цього перебували на апараті штучної вентиляції легенів, за допомогою мішка Амбу, проте врятувати їх не вдалося.



У той самий час лікарня, де це сталося, забезпечена аварійним дизель-генератором, який не перемикався автоматично. Степанов зазначив, що такі ситуації неприпустимі.



Після інциденту заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив про плани "розібратися і зробити кадрові висновки, в тому числі і на рівні райдержадміністрації".



Львівський губернатор Максим Козицький, в свою чергу, хоче звільнити голову Жовківської РДА та головного лікаря медичного закладу.