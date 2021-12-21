Без маски: одесита оштрафували на 17 тис гривень

В Одесі притягнутий до відповідальності продавець, який проігнорував вимогу карантинних правил, які передбачають обов'язкове носіння медичної маски як засіб індивідуального захисту.

Малиновський районний суд Одеси визнав винним продавця, який торгував на ринку «Черемушки» без маски, в порушенні постанови Кабінету міністрів про запобігання поширенню коронавирусной інфекції.

Як випливає з постанови суду, протокол на чоловіка склали 22 червня.

На засідання суду він не з'явився, хоча про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином. Крім того, про причини неявки не повідомив, чи заяв про відкладення судового засідання в суд не подавав.

Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень.

Примітно, що в аналогічному випадку, іншого торговця, щодо якої складено протокол 12 травня, суд штрафувати не став. Чоловікові також інкримінували порушення карантинних обмежень, а саме торгівлю з рук без засобів індивідуального захисту.

Як випливає з постанови суду, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду протоколу, обвинувачений на судове засідання не з'явився.

Однак в протоколі про адміністративне правопорушення не вказані свідки вчинення правопорушення, передбаченого ст.44-3КУпАП, і не додано їх пояснення, що підтверджують факт роботи саме цієї людини.

До протоколу не додаються жодного доказу на підтвердження викладених обставин. Тому суд не знайшов у діях обвинуваченого складу злочину.

Нагадаємо також, що мобільні групи поліції з кінця травня по початок липня поточного року провели 213 карантинних рейдів по розважальних закладах Одеської області.

Українські правоохоронці протягом весни наклали на громадян в цілому більше 200 штрафів на загальну суму 3,8 мільйона гривень. При цьому в Одеській області жоден з штрафів ще не виплачений.