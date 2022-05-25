ТОП-7 успіхів української дипломатії: МЗС підбив підсумки року, що минає

17:37 22 грудня Київ, Україна

Рік, що минає, за масштабами катастрофи можна порівняти тільки з 2014, коли наша країна зіткнулася з російською агресією, але незважаючи ні на що, українська дипломатія успішно склала краштест і пройшла ці випробування.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ТОП-7 успіхів української дипломатії 2020 року. Серед них - зміцнення безпеки, "підвищення рахунку" РФ за агресію і допомога країні в боротьбі з COVID-19.

"Хочеться приєднатися до авторів підсумкових звітів і оцінок. Мій ТОП-7 успіхів української дипломатії 2020 року. Це наші спільні результати з усіма органами влади, з ким ми взаємодіяли, адже великі результати вимагають командних зусиль", - сказав Кулеба.

У ТОП міністра потрапили такі "перемоги" української дипломатії:



1. Зміцнення безпеки України





Україна стала Партнером з розширеними можливостями НАТО і увійшла в клуб шести найближчих партнерів Альянсу в світі. Відбулися постачання зброї з США (перша пряма закупівля Javelin, рішення про надання і продаж сучасних катерів Mark VI). Укладення оборонних і військово-технічних угод з Туреччиною (Байрактар, ВМС, двигуни), з Великобританією уклали угоду про розвиток ВМС (1,25 млрд фунтів).

2. Підвищення рахунку Росії за агресію проти України



Не дали РФ послабити санкції під приводом COVID-19 і домоглися посилення санкційного тиску.



Прокурори Міжнародного кримінального суду в Гаазі знайшли достатньо підстав для початку розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в контексті російської агресії в Криму і на Донбасі з 2014 року.



Прийняті дві важливі посилені резолюції ГА ООН: щодо мілітаризації Криму і ситуації з правами людини на тимчасово окупованому півострові.



Ініціювали Кримську платформу для координації міжнародних зусиль щодо деокупації Криму, посилення безпеки в Чорному морі, захисту людей, культурних пам'яток, екології в умовах тимчасової окупації.



Подали до Міжнародного трибуналу з морського права ООН Меморандум у справі про захоплення моряків і кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року.



3. Допомогли громадянам і медичній системі України боротися з COVID-19



Після початку глобального локдауну навесні понад 250 тис. громадян змогли повернутися додому за сприяння українських дипломатів.



Створили онлайн-карту подорожей світом під час COVID-19.



Залучили гуманітарну допомогу від США, Італії, Азербайджану, Туреччини, Словаччини, Польщі та багатьох інших країн-членів ЄС, Об'єднаних Арабських Еміратів, Сінгапуру, КНР, Японії, Республіки Корея. Від В'єтнаму 900 ШВЛ, 50 ШВЛ від Данії, 50 ШВЛ від Угорщини та ін.





Всього: ШВЛ - більше 1,5 тис. Тести - більш 300 тис. + 1,5 млн експрес-тестів від ОАЕ в грудні. Інші матеріали і обладнання для боротьби з пандемією (маски, респіратори, захисний одяг, термометри і т.д.) - понад 4 млн одиниць.

4. Звільнили багатьох українців з-за ґрат за кордоном



Ми спільно з колегами з інших відомств звільнили з іноземних в'язниць, піратського і терористичного полону понад 30 осіб.



Також звільнили 1600 громадян України, які може і не входять в число резонансних кейсів, але були звільнені в цьому році з місць несвободи іноземних держав після втручання українських консулів.



5. Проявили лідерство в двосторонніх відносинах і в регіоні Центральної Європи



Україна долучилася до кола співавторів нового регіонального формату "Люблінський трикутник". Вперше за 70 років очолили Дунайську комісію.



Вперше висунули кандидата на посаду Генсека ОЧЕС.



Проактивна політика у відносинах з сусідами: Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Молдовою та про події в Білорусі.





З Великобританією підписали історичну угоду, що починає якісно новий рівень стратегічного партнерства.

6. Допомогли українським експортерам в світі



Перетворили Раду експортерів та інвесторів при МЗС в дієвий орган. Ось лише кілька успішних кейсів:

- з Малайзією провели наймасштабнішу в історії онлайн-конференцію бізнес України і Малайзії (більше 300 компаній);

- відкрили ринок Сінгапуру для українських готових м'ясних виробів з м'яса птиці та свинини + м'яса птиці за стандартами "халяль";

- допомогли укласти угоду про першу пробну партію українського меду в Кувейт;

- допомогли 7 новим українським виробникам харчових продуктів вийти на шведський ринок;

- в Таїланді допомогли українському виробникові пива налагодити контакти з тайськими колегами, розглядається можливість постачання солоду;

- в Кореї погодили форми санітарного сертифіката (Health Certificate) для експорту з України продукції окремих видів тваринництва.





Зона вільної торгівлі між Україною та Державою Ізраїль запрацює 1 січня 2021 року. Це нові можливості для бізнесу та збільшення товарообігу.

7. Завершили перший етап великої цифровізації в МЗС



Електронна черга працює у всіх 116 посольствах і консульствах за кордоном. Почалася промислова експлуатація модулів е-консула.