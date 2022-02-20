Лише третина українців погодяться на безкоштовне щеплення від COVID-19

Результати опитування, проведеного компанією Research & Branding Group, змушують задуматися над розсудливістю українських громадян. На питання про готовність зробити щеплення від коронавірусу перевіреною безкоштовною вакциною більшість відповіла негативно.

Результати опитування були опубліковані в понеділок, 28 вересня.

Так, в середині вересня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 35% опитаних українців. При цьому відмовилися б від вакцинації 50% респондентів, а ще 15% - не визначились.

До слова, в порівнянні з червнем кількість тих, хто відмовився б від безкоштовної вакцинації від коронавірусу, практично не змінилася, тоді як кількість тих, хто погодився б, скоротилася на 6%.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період з 5 по 15 вересня 2020 року серед 1 801 респондента по всій Україні, за винятком окупованих територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, в Україні вже понад 200 тисяч випадків COVID-19, кількість смертей від коронавірусу вже майже досягла 4 тисяч.