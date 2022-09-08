Тільки для криміналу: поліції заборонено використовувати програму розпізнавання осіб

09:19 11 червня Київ, Україна

Керівництво американської компанії Amazon на рік вводить мораторій на використання поліцією розроблених компанією технологій розпізнавання осіб, йдеться в заяві компанії.

"Ми вводимо річний мораторій на використання поліцією технологій розпізнавання осіб Amazon", - йдеться в заяві компанії.

Відзначається, що мова йде про програму Amazon Rekognition. Компанія також підкреслює, що заборона не стосується організацій, які займаються пошуком дітей або борються проти торгівлі людьми, вони все ще зможуть використовувати програму в своїй роботі.

"Ми виступаємо за те, щоб уряди вводили більш суворі правила, що регулюють етичне використання технології розпізнавання осіб, і в останні дні конгрес, схоже, готовий зайнятися цією проблемою. Ми сподіваємося, що однорічний мораторій надасть конгресу достатньо часу для введення відповідних правил, і ми готові допомогти при необхідності ", - йдеться в прес-релізі.