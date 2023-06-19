Тільки 13 областей України зможуть послабити карантин

Послаблювати карантин по всій Україні рано, це пов'язано зі складною епідеміологічною ситуацією в деяких регіонах
Про це заявив керівник Центру громадського здоров'я Ігор Кузин
«Ми подивилися по всім тим показникам, які були запропоновані Кабміном, за цими показниками є 13 областей, які на сьогоднішній день можуть переходити або готові до переходу на другий етап. Серед них такі області, як Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська », - повідомив Кузин.
Він додав, що найближчим часом на сайті МОЗ і ЦОЗ буде оприлюднена загальна таблиця за всіма показниками, і вона буде щодня змінюватися, відображаючи готовність кожної області пом'якшувати карантин.
За словами Кузіна, рано говорити про пом'якшення карантину в Чернівецькій області.
«Там у них дуже складна ситуація, і хоч у них досить непогані охоплення за показниками тестування, але, на жаль, кількість реєстрованих і нових випадків досить висока», - сказав Кузін.
Нагадаємо, з 22 травня і до 22 червня в Україні буде діяти адаптивний карантин. Регіони зможуть послаблювати обмеження в залежності від епідситуації.
Про це заявив керівник Центру громадського здоров'я Ігор Кузин
«Ми подивилися по всім тим показникам, які були запропоновані Кабміном, за цими показниками є 13 областей, які на сьогоднішній день можуть переходити або готові до переходу на другий етап. Серед них такі області, як Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська », - повідомив Кузин.
Він додав, що найближчим часом на сайті МОЗ і ЦОЗ буде оприлюднена загальна таблиця за всіма показниками, і вона буде щодня змінюватися, відображаючи готовність кожної області пом'якшувати карантин.
За словами Кузіна, рано говорити про пом'якшення карантину в Чернівецькій області.
«Там у них дуже складна ситуація, і хоч у них досить непогані охоплення за показниками тестування, але, на жаль, кількість реєстрованих і нових випадків досить висока», - сказав Кузін.
Нагадаємо, з 22 травня і до 22 червня в Україні буде діяти адаптивний карантин. Регіони зможуть послаблювати обмеження в залежності від епідситуації.
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