Тихановська покинула Білорусь через погрози силовиків фізичною розправою

Прессекретарка Світлани Тихановської розповіла, що опозиціонерка не з доброї волі покинула Білорусь. Екстрено покинути країну її змусили погрози та шантаж силовиків.
Також прессекретарка повідомила, що Тихановській погрожували 10 серпня силовики в кабінеті голови ЦВК Білорусі, куди вона прийшла, щоб подати скаргу за результатами виборів. Її змусили вибирати між своїм життям і твердою позицією.
"Поїхала не одна, вона була поставлена перед дуже жорстким вибором. Цей вибір пропонував, або її діти будуть рости сиротами, або вона покине країну. Мені, наприклад, досить, щоб розуміти її вчинок, і ні в якому разі не засуджувати", - зазначила вона.
"Поїхала не одна, вона була поставлена перед дуже жорстким вибором. Цей вибір пропонував, або її діти будуть рости сиротами, або вона покине країну. Мені, наприклад, досить, щоб розуміти її вчинок, і ні в якому разі не засуджувати", - зазначила вона.
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