Тестування третьої фази вакцини від COVID-19 проведуть на українцях

Директорка Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко повідомила про можливе тестування європейської вакцини від коронавірусу на українських добровольцях.

«Як тільки буде отримано схвалення, а це відбувається наказом Міністерства охорони здоров'я, відразу вся інформація про клінічні дослідження стає доступною. У цьому дослідженні розглядаються клінічні центри з дослідниками наступних міст: кілька центрів в Києві, кілька центрів у Вінниці, Львові, Івано-Франківську», - зазначила вона.