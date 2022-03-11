Тестування третьої фази вакцини від COVID-19 проведуть на українцях

10:05 16 жовтень Київ, Україна

Директорка Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко повідомила про можливе тестування європейської вакцини від коронавірусу на українських добровольцях.
 
«Як тільки буде отримано схвалення, а це відбувається наказом Міністерства охорони здоров'я, відразу вся інформація про клінічні дослідження стає доступною. У цьому дослідженні розглядаються клінічні центри з дослідниками наступних міст: кілька центрів в Києві, кілька центрів у Вінниці, Львові, Івано-Франківську», - зазначила вона.
 
Думенко додала, що в Україні очікують приходу більшої кількості клінічних досліджень, оскільки українські дослідники відомі на міжнародному ринку як фахівці з проведення клінічних досліджень.

Вона також пояснила, що першу заявку на проведення досліджень третьої фази європейського виробника в Україні отримали минулого тижня.

До тестування залучать близько 4,2 тисячі добровольців.

Станом на 16 жовтня в Україні на коронавірус захворіла 287 231 особа, з них 121 919 одужали, летальних випадків - 5408. За минулу добу було зафіксовано антирекорд - майже 6000 нових випадків зараження COVID-19.