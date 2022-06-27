Теракт в здании спецслужб в Афганистане: 7 жертв

Смертник підірвався біля будівлі спецслужб в Афганістані
У провінції Газні (Афганістан) біля будівлі місцевого підрозділу Національного управління безпеки (NDS) стався теракт. Смертник підірвав замінірованнию машину. В результаті загинули семеро людей і постраждали сорок.
"Більшість жертв - працівники NDS", - наводить канал слова неназваних представників сфери охорони здоров'я.
За словами співробітників служби безпеки, інцидент стався близько 4.30 за місцевим часом (6.00 за Києвом). У свою чергу, міністерство внутрішніх справ країни підтвердило факт вибуху, вказавши при цьому, що "терористи знову напали на релігійний центр в Газні".
Поки жодна з озброєних угрупувань, що діють на території Афганістану, не взяла на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, в минулий вівторок в афганській провінції Нангархар прогримів вибух під час похорону начальника поліції одного з округів. Жертвами атаки смертника стали 25 осіб, майже 70 отримали поранення.
В той же день в Кабулі бойовики напали на лікарню. В результаті нападу загинули п'ятеро людей, ще четверо були поранені.
Після цих нападів президент Афганістану Ашраф Гані віддав силовим відомствам країни наказ перейти до наступу на бойовиків радикального руху "Талібан"
У провінції Газні (Афганістан) біля будівлі місцевого підрозділу Національного управління безпеки (NDS) стався теракт. Смертник підірвав замінірованнию машину. В результаті загинули семеро людей і постраждали сорок.
"Більшість жертв - працівники NDS", - наводить канал слова неназваних представників сфери охорони здоров'я.
За словами співробітників служби безпеки, інцидент стався близько 4.30 за місцевим часом (6.00 за Києвом). У свою чергу, міністерство внутрішніх справ країни підтвердило факт вибуху, вказавши при цьому, що "терористи знову напали на релігійний центр в Газні".
Поки жодна з озброєних угрупувань, що діють на території Афганістану, не взяла на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, в минулий вівторок в афганській провінції Нангархар прогримів вибух під час похорону начальника поліції одного з округів. Жертвами атаки смертника стали 25 осіб, майже 70 отримали поранення.
В той же день в Кабулі бойовики напали на лікарню. В результаті нападу загинули п'ятеро людей, ще четверо були поранені.
Після цих нападів президент Афганістану Ашраф Гані віддав силовим відомствам країни наказ перейти до наступу на бойовиків радикального руху "Талібан"
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