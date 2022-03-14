Тепер українці по закону повинні добровільно задекларувати свої заощадження

11:34 15 червня Київ, Україна

Сьогодні у Верховній Раді більшістю голосів (243 нардепи) був прийнятий законопроєкт №5153, в якому передбачена "нульова декларація" для фізичних осіб. Цим законопроєктом буде вводитися податкова амністія активів з метою детінізації економіки.

Так, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізосіб.