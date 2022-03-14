Тепер українці по закону повинні добровільно задекларувати свої заощадження

Сьогодні у Верховній Раді більшістю голосів (243 нардепи) був прийнятий законопроєкт №5153, в якому передбачена "нульова декларація" для фізичних осіб. Цим законопроєктом буде вводитися податкова амністія активів з метою детінізації економіки.
Так, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізосіб.
Збір з одноразового добровільного декларування - це одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховує декларант, виходячи з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору.
Особи, які мають право на добровільне декларування і не скористалися ним, вважаються такими, які повідомили контролюючому органу про відсутність у власності активів, отриманих шляхом доходів, з яких не сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.
Декларантами не можуть бути особи, які на дату початку періоду добровільного декларування є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлено опіку/піклування.
Такі декларації не можуть подавати особи, які за будь-який період, починаючи з 1 січня 2010 року, виконують або виконували в Україні публічні функції, передбачені ЗУ Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Декларантами не можуть бути особи, щодо яких Україна застосувала спеціальні економічні та інші санкції.
Законопроєктами про податкову амністію пропонується сплата збору з грошової вартості задекларованих активів за такими ставками: 5% - загальна ставка, 9% - щодо активів, розміщених за кордоном, 2,5% - за ОВДП, придбаними з 1 січня 2021 до 20 червня 2022 року до подачі декларації.
Раніше глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман озвучив побоювання в зв'язку з наміром провести податкову амністію. У довгостроковій перспективі такі пільги шкодять стягненню податків, вважають у фонді, демотивуючи громадян.
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