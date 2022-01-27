Таран: виведення російських військ і техніки до травня не відповідає дійсності

На північному російсько-українському кордоні залишається без руху вся зібрана там військова техніка, відводяться тільки війська.
Про це Андрій Таран розповів на форумі "Україна 30" в середу, 12 травня.
Про це Андрій Таран розповів на форумі "Україна 30" в середу, 12 травня.
За його словами, поки відведено не більше чотирьох тисяч військовослужбовців.
"При цьому важливо відзначити, що на нашому північному кордоні з РФ техніка залишається, відводяться тільки війська, а ми знаємо, що головним фактором, який не так швидко дозволяє пересувати війська, є необхідність пересування техніки. Тому якщо техніка залишається, перекидання особового складу не становить значних труднощів", - зазначив Таран.
При цьому він запевнив, що на цей момент немає загрози наступу Росії з території Білорусі. "У той самий час у разі потреби у нас розроблені Генеральним штабом певні плани, і ми знаємо, що робити, якщо ми побачимо ознаки створення групування збройних сил, яке може бути застосоване через територію Білорусі для нападу на Україну", - сказав міністр.
Також Таран розповів, що влада країни не має на меті досягнення виснажливого для економіки військового паритету з противником шляхом тотальної мілітаризації держави.
"При цьому важливо відзначити, що на нашому північному кордоні з РФ техніка залишається, відводяться тільки війська, а ми знаємо, що головним фактором, який не так швидко дозволяє пересувати війська, є необхідність пересування техніки. Тому якщо техніка залишається, перекидання особового складу не становить значних труднощів", - зазначив Таран.
При цьому він запевнив, що на цей момент немає загрози наступу Росії з території Білорусі. "У той самий час у разі потреби у нас розроблені Генеральним штабом певні плани, і ми знаємо, що робити, якщо ми побачимо ознаки створення групування збройних сил, яке може бути застосоване через територію Білорусі для нападу на Україну", - сказав міністр.
Також Таран розповів, що влада країни не має на меті досягнення виснажливого для економіки військового паритету з противником шляхом тотальної мілітаризації держави.
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