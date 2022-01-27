Таран: виведення російських військ і техніки до травня не відповідає дійсності

11:43 12 травень Київ, Україна

На північному російсько-українському кордоні залишається без руху вся зібрана там військова техніка, відводяться тільки війська.



Про це Андрій Таран розповів на форумі "Україна 30" в середу, 12 травня.

"За даними, які я отримав сьогодні вранці, Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від нашого кордону. Зокрема, ми спостерігаємо, за даними нашої розвідки, інформації, яку ми отримуємо від розвідок наших західних партнерів, - Росія дуже повільно відводить війська. Відводить - це так, але дуже повільно і те, що вони обіцяли до травня вже відвести війська, не відповідає дійсності", - сказав він.

За його словами, поки відведено не більше чотирьох тисяч військовослужбовців.



"При цьому важливо відзначити, що на нашому північному кордоні з РФ техніка залишається, відводяться тільки війська, а ми знаємо, що головним фактором, який не так швидко дозволяє пересувати війська, є необхідність пересування техніки. Тому якщо техніка залишається, перекидання особового складу не становить значних труднощів", - зазначив Таран.



При цьому він запевнив, що на цей момент немає загрози наступу Росії з території Білорусі. "У той самий час у разі потреби у нас розроблені Генеральним штабом певні плани, і ми знаємо, що робити, якщо ми побачимо ознаки створення групування збройних сил, яке може бути застосоване через територію Білорусі для нападу на Україну", - сказав міністр.



Також Таран розповів, що влада країни не має на меті досягнення виснажливого для економіки військового паритету з противником шляхом тотальної мілітаризації держави.