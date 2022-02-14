Таємна інавгурація Олександра Лукашенка

Саме зараз у Палаці Незалежності в Мінську проходить інавгурація Олександра Лукашенка - він "офіційно вступає на посаду президента Білорусі".
Про це повідомило державне агентство БелТА.
"Поклавши праву руку на Конституцію, Олександр Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенку посвідчення президента Республіки Білорусь", - пише агентство.
Ось що Лукашенко сказав на церемонії: "в цей урочистий день президент присягає на вірність Батьківщині та народу з особливим почуттям. В ньому дуже багато гордості за білорусів, які з честю пройшли випробування на міцність, перш за все, своїх переконань. День вступу на посаду президента - це день нашої з вами перемоги, переконливої та доленосної. Ми не просто вибирали президента країни - ми захищали наші цінності, наше мирне життя, суверенітет і незалежність. І в цьому плані ми маємо ще чимало зробити".
Відзначимо, що заздалегідь про подію не повідомлялося, а до останнього моменту інформацію не підтверджували офіційно. Раніше журналісти помітили, що до Палацу Незалежності стягнули силовиків, і туди прибув кортеж Лукашенка. У ЦВК країни журналістам "РИА Новости" повідомили, що не чули про інавгурацію Лукашенка, але голова комісії Лідія Єрмошина "кудись поїхала".
"Таємна" церемонія відбулася на тлі постійних протестів у Білорусі. Згідно з офіційними даними, Олександр Лукашенко переміг з результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська отримала 9,9% голосів. Вона не визнала результати виборів і оголосила себе переможцем.
Євросоюз відмовився визнавати Лукашенка президентом Білорусі.
Про це повідомило державне агентство БелТА.
"Поклавши праву руку на Конституцію, Олександр Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенку посвідчення президента Республіки Білорусь", - пише агентство.
Ось що Лукашенко сказав на церемонії: "в цей урочистий день президент присягає на вірність Батьківщині та народу з особливим почуттям. В ньому дуже багато гордості за білорусів, які з честю пройшли випробування на міцність, перш за все, своїх переконань. День вступу на посаду президента - це день нашої з вами перемоги, переконливої та доленосної. Ми не просто вибирали президента країни - ми захищали наші цінності, наше мирне життя, суверенітет і незалежність. І в цьому плані ми маємо ще чимало зробити".
Відзначимо, що заздалегідь про подію не повідомлялося, а до останнього моменту інформацію не підтверджували офіційно. Раніше журналісти помітили, що до Палацу Незалежності стягнули силовиків, і туди прибув кортеж Лукашенка. У ЦВК країни журналістам "РИА Новости" повідомили, що не чули про інавгурацію Лукашенка, але голова комісії Лідія Єрмошина "кудись поїхала".
"Таємна" церемонія відбулася на тлі постійних протестів у Білорусі. Згідно з офіційними даними, Олександр Лукашенко переміг з результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська отримала 9,9% голосів. Вона не визнала результати виборів і оголосила себе переможцем.
Євросоюз відмовився визнавати Лукашенка президентом Білорусі.
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