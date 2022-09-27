Син Хрущова помер від вогнепального поранення в голову

Сергій Хрущова, син колишнього радянського лідера Микити Хрущова, загинув в своєму американському будинку від вогнепального поранення в голову, повідомляє Associated Press з посиланням на поліцію США

Поліцейські не виявили жодних ознак криміналу або зовнішнього впливу, і тому закрили справу.

У той же час, поліція не може відповісти на питання: йдеться про самогубство або необережному поводженні зі зброєю.

Вдова Сергія Хрущова повідомила, що його поховають в Москві.

Сергій Хрущов народився в 1935 році, навчався в Московському енергетичному інституті, працював конструктором космічної техніки.

Його батько Микита Хрущов з 1953 по 1964 роки очолював СРСР, будучи першим секретарем ЦК КПРС. Після відсторонення від влади сім років до самої смерті жив на урядовій дачі під фактичним домашнім арештом.

Після розпаду СРСР Сергій Хрущов емігрував в США, викладав в Університеті Брауна, отримав американське громадянство. Написав кілька книг про свого батька.