Своїм розпорядженням НАЗК скасовує незаконне призначення глави Нафтогазу

11:39 15 червня Київ, Україна

Черговий конфлікт між законом і рішеннями Кабміну торкнувся цього разу призначення нового глави Нафтогазу. У приписі, який виданий главою Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим, йдеться, що розпорядження Кабінету Міністрів про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК Нафтогаз України і контракт з ним повинні бути скасовані як незаконні.

"З метою запобігання корупції, п. 1 ч. 1 ст. 26 закону України "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки людина працювала на посаді до звільнення", - йдеться в повідомленні.

Це положення закону було порушено при призначенні Юрія Вітренка на посаду, оскільки під час виконання повноважень заступника міністра енергетики з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року він брав участь у підготовці рішень щодо діяльності Нафтогазу.

Припис НАЗК є незаконним, а його висновки свідчать про типовий приклад "вибіркового правосуддя" і упередженого ставлення. Про це заявив глава правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

Тим часом в Нафтогазі йдуть обшуки у справі на $100 мільйонів. Посадових осіб компанії підозрюють в ухиленні від сплати ПДВ на суму 2,7 мільярда гривень.