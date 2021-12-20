Зведення із зони ООС: загинув український боєць, обстріли тривають

08:25 21 березень Київ, Україна

За даними, що надійшли з пресцентру штабу операції Об'єднаних сил, вчора ворог продовжував вести прицільні обстріли по позиціях українських військових. Упродовж минулої доби було скоєно дев'ять обстрілів, загинув один український військовослужбовець, повідомляється в ранковому зведенні штабу. З початку доби неділі, 21 березня, підрозділи сепаратистів на Донбасі режим тиші не порушували.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ недалеко від Південного ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід поблизу населеного пункту Водяне на Приазов'ї сепаратисти обстріляли позиції українських захисників з гранатометів різних систем.

По позиціях в передмісті Лебединського вівся вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу селища Широкине - з великокаліберних кулеметів.

"Всі обстріли були прицільними і велися з метою завдання втрат підрозділам ЗСУ", - йдеться в звіті.

У штабі запевнили, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь.

Також було зафіксовано проведення інженерних робіт з розширення і облаштування нових оборонних позицій біля донецького аеропорту в напрямку позицій ООС.

Нагадаємо, за добу 19 березня на Донбасі зафіксували всього два обстріли з боку сепаратистів. Але і тоді один військовий був убитий.