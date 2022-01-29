Доба в ООС: хитке перемир'я триває

За останньою інформацією, що надійшла зі штабу ООС, минула доба пройшла без обстрілів. Режим тиші зберігається. Стабільність ситуації знаходиться під контролем українських військ.
З початку поточної доби в смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.
Українські військові також допомогли рятувальникам ліквідувати осередки пожеж біля Кримського та Катеринівки в Луганській області.
Нагадаємо, що раніше Зеленський назвав досягнення нормандської зустрічі. Учасники берлінської зустрічі не змогли обговорити всі питання, але домовилися про продовження режиму тиші.
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