Доба в ООС: хитке перемир'я триває

За останньою інформацією, що надійшла зі штабу ООС, минула доба пройшла без обстрілів. Режим тиші зберігається. Стабільність ситуації знаходиться під контролем українських військ.

"По всій лінії фронту спостерігалася тиша. Підрозділи Збройних сил України в повному обсязі дотримуються домовленостей, які набули чинності 27 липня (про повне припинення вогню, - ред.)", - сказано в повідомленні.

З початку поточної доби в смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Українські військові також допомогли рятувальникам ліквідувати осередки пожеж біля Кримського та Катеринівки в Луганській області.

Нагадаємо, що раніше Зеленський назвав досягнення нормандської зустрічі. Учасники берлінської зустрічі не змогли обговорити всі питання, але домовилися про продовження режиму тиші.