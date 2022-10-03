Доба в ООС: сім обстрілів, є поранений

10:04 06 березня Київ, Україна

У ранковому зведенні штабу операції Об'єднаних сил за минулу добу повідомляється, що ворог не припиняє порушувати режим перемир'я. По позиціях ЗСУ було скоєно сім обстрілів. В результаті одного з обстрілів важке поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.

"За минулу добу, 5 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід... У результаті, один український військовий отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовець оперативно доставлений до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого - важкий", - йдеться в звіті.

Повідомляється, що поблизу Пісків противник відкривав неприцільний вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Також сепаратисти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поруч з Широкиним.

Неподалік Водяного противник вів прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки - зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета зафіксований обстріл позиції ООС поблизу Талаківки.

У передмісті Мар'їнки ворог здійснив прицільний обстріл українських позицій зі снайперської зброї.

У штабі також відзначили, що з початку поточної доби обстановка в районі проведення ООС контрольована, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, за добу 4 березня на Донбасі було зафіксовано дев'ять обстрілів, втрат не було.