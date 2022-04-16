Доба на Донбасі: поранено двох українських бійців

09:12 18 липня Київ, Україна

За минулу суботу ворог 13 разів порушив режим перемир'я, в результаті чого два українці бійці потрапили в госпіталь з пораненнями.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні в неділю, 18 липня.



Так, ворог застосовував артилерію калібру 122-мм, міномети 120-го і 82-го калібрів, озброєння БМП, гранатомети різних систем, а також великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.



Обстріли фіксувалися біля населених пунктів Чермалик, Водяне, Піски, Широкине, Павлопіль, Старогнатівка, Новозванівка.



Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10.



Постраждалі військовослужбовці знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого середньої тяжкості, іншого - задовільний.



Зазначено, що на обстріли противника підрозділи ЗСУ відкривали у відповідь вогонь.



Сьогодні станом на 7:00 на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу селища Піски сепаратисти відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру. Втрат немає.