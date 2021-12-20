Доба на Донбасі: сім обстрілів, є поранений

Не припиняються ворожі обстріли наших позицій в районі ООС. У своєму ранковому зведенні штаб операції Об'єднаних сил повідомив, що за минулу добу на Донбасі сепаратисти сім разів порушили так званий режим тиші, з яких шість обстрілів і одне дистанційне мінування мінами ПОМ-2. Один український військовий був поранений.

Зокрема, неподалік селищ Піски і Водяне на Приазов'ї противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки сепаратисти обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Недалеко від селища Луганське ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один боєць Збройних сил України отримав осколкове поранення і його госпіталізували у військовий госпіталь, де надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я пораненого - задовільний.

Також в напрямку селища Зайцеве ворог зробив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

З початку поточної доби ворог один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали, повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

Відзначається, що недалеко від селища Майорське найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Нагадаємо, за добу 8 квітня на Донбасі зафіксували 15 обстрілів, загинув військовослужбовець.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що армія готова швидко відреагувати на загострення військової ситуації як на сході України, так і вздовж усього кордону з Росією.