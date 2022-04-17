Доба на Донбасі пройшла без втрат, але з порушеннями з боку окупантів

07:56 19 липня Київ, Україна

У неділю, 18 липня, російські найманці 4 рази порушили режим тиші, жоден український воїн не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на зведення пресцентру ОС.



Так, за даними відомства, поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру.



Біля Авдіївки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів і здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.



Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.



Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - сказано в повідомленні.



Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 19 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 в рамках Тристоронньої контактної групи", - додали в Міноборони.